REPORTAGE

Shanghai : après un confinement ultrastrict, la pressante envie d'ailleurs des jeunes

03:52 Longue file d'attente devant la gare de Shanghai. © France 24

Texte par : Lou KISIELA | Antoine MOREL 1 mn

Après un confinement ultrastrict de cinquante jours à Shanghai, et alors que les autorités commencent à lever certaines mesures sanitaires, de plus en plus de jeunes remettent en cause la politique chinoise en matière de lutte contre le Covid-19 et cherchent à quitter le pays. Mais ces départs s'avèrent très compliqués. Reportage de Lou Kisiela et Antoine Morel.