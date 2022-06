Au Bangladesh, l'explosion d'un entrepôt de conteneurs fait des dizaines de morts

Les pompiers s'affairent face à l'incendie qui a déclenché une gigantesque explosion de produits chimiques dans un dépôt de conteneurs à Sitakunda, au Bangladesh, le 5 juin 2022. © AP

Texte par : FRANCE 24

Un incendie suivi d'une gigantesque explosion, samedi, dans un entrepôt de conteneurs au Bangladesh a fait au moins 38 morts et plus de 300 blessés. Des centaines de pompiers et de soldats ont été dépêchés sur place.