REPORTAGE

Reportage aux côtés des rescapés du séisme en Afghanistan

01:53 Capture d'écran issue du reportage des envoyés spéciaux de France 24 aux côtés des rescapés du séisme en Afghanistan. © France 24

Texte par : Sonia GHEZALI | Shahzaib WAHLAH | Vidéo par : Sonia GHEZALI 1 mn

Le séisme qui a frappé l'Afghanistan la semaine dernière a fait plus de 1 000 morts et des milliers de sans-abri. Une équipe de France 24 s'est rendue dans le district de Barmal, dans l'un des villages les plus sinistrés, à la rencontre des survivants. Reportage.