Records de chaleur au Pakistan : reportage dans la ville la plus chaude du monde

01:46 L'eau potable est, au Pakistan, aux mains de mafias locales qui la vendent à la population. © France 24

Texte par : Sonia GHEZALI | Shahzaib WAHLAH | Vidéo par : Sonia GHEZALI 1 mn

Située dans la province du Sind, dans le sud ouest du Pakistan, la ville de Jacobabad est la ville la plus chaude du monde. En plus de la chaleur, les habitants doivent faire face à l'extrême pauvreté. Deux éléments qui rendent leurs conditions de vie encore plus difficiles. Reportage de nos correspondants Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali.