En direct : les bureaux du Premier ministre sri lankais envahis, le président Rajapaksa en fuite

L'état d'urgence a été instauré au Sri Lanka, mercredi, après la fuite aux Maldives de son président Gotabaya Rajapaksa. Peu après, des manifestants ont pénétré dans les bureaux du Premier ministre. Suivez la situation en direct.

​​​​​11 h 55 : le Premier ministre demande à l'armée et la police de "rétablir l'ordre"

Le Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe a demandé à l'armée et la police de "faire le nécessaire pour rétablir l'ordre", après que des manifestants ont pénétré dans ses bureaux.

Les protestataires "veulent m'empêcher de m'acquitter de mes responsabilités de président par intérim", a-t-il ajouté. "Nous ne pouvons pas permettre aux fascistes de prendre le pouvoir".

11 h 20 : des manifestants pénètrent dans les bureaux du Premier ministre

Des milliers de manifestants ont pris d'assaut les bureaux du Premier ministre sri-lankais Ranil Wickremesinghe, quelques heures après que celui-ci a été désigné président par intérim, selon des témoins.

La foule est parvenue à entrer dans le bâtiment, brandissant des drapeaux du pays, alors que la police et l'armée avaient tenté de les repousser avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau.

11 h : les manifestants font irruption à la télévision publique

Des manifestants ont fait irruption dans les locaux de la principale chaîne de télévision publique, dont ils ont perturbé les programmes.

Un homme non identifié a pénétré dans le studio de la chaîne Rupavahini pendant un direct et a ordonné que seules les informations relatives aux protestations soient diffusées. La transmission a été coupée et remplacée par un programme enregistré.

09 h 49 : le Premier ministre désigné président par intérim, annonce le président du Parlement

Le Premier ministre srilankais Ranil Wickremesinghe a été désigné président par intérim, après la fuite du président Gotabaya Rajapaksa, a annoncé le président du Parlement.

"En raison de son absence du pays, le président Rajapaksa m'a dit qu'il avait nommé le Premier ministre pour agir en tant que président, conformément à la Constitution", a déclaré Mahinda Yapa Abeywardana dans une brève allocution télévisée.

Le président Rajapaksa, qui avait promis de démissionner mercredi, est arrivé aux Maldives après avoir fui le pays, mais n'a pas encore officialisé son retrait.

08 h 10 : le Sri Lanka déclare l'état d'urgence après la fuite du président

Le Sri Lanka, en proie à une grave crise économique et politique, a déclaré l'état d'urgence, quelques heures après la fuite de son président Gotabaya Rajapaksa, a annoncé le bureau du Premier ministre.

"Le président ayant quitté le pays, l'urgence a été déclarée pour faire face à la situation dans le pays", a déclaré à l'AFP le porte-parole du Premier ministre, Dinouk Colombage.

