Birmanie : la junte procède à quatre exécutions, les premières depuis plusieurs décennies

Une prison de Rangoun, en Birmanie, le 18 octobre 2021. © STR, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Quatre prisonniers accusés "d'acte de terreur brutaux et inhumains" ont été mis à mort, lundi, par la junte birmane, selon le Global New Light of Myanmar. L'armée au pouvoir renoue avec la peine de mort qui n'avait plus été pratiquée depuis des décennies dans le pays.