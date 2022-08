La visite potentielle de Nancy Pelosi à Taïwan fait monter la tension entre Washington et Pékin

01:55 Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, en compagnie de son homologue malaysien Azhar Azizan Harun, le 2 août 2022, à Kuala Lumpur. © Malaysian Department of Information/Nazri Rapaai/Handout via REUTERS

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée mardi en Malaisie, deuxième étape d'une tournée asiatique, qui risque de faire monter les tensions entre la Chine et les États-Unis, en raison d'une visite à Taïwan non confirmée mais de plus en plus probable.