Devant le Parlement à Taïwan, Nancy Pelosi plaide pour la "paix dans la région"

La visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan a été dénoncée par la Chine. "Nous venons en paix dans la région", s'est alors justifiée la démocrate lors de sa rencontre avec la vice-présidente du Parlement taïwanais, mercredi.

"Nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région." La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi, arrivée mardi soir à Taïwan, a rencontré, mercredi 3 août, la vice-présidente du Parlement taïwanais, Tsai Chi-chang.

La cheffe des députés américains a tenté d'apaiser les tensions alors que sa visite dans l'île a déclenché la colère de Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi dénoncé "une grave violation" des engagements américains vis-à-vis de la Chine, qui "porte gravement atteinte à la paix et à la stabilité" régionales.

Et le gouvernement chinois a convoqué, mardi soir, l'ambassadeur américain à Pékin, Nicholas Burns. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, lui a exprimé les "protestations fermes" de son pays, ajoutant que "l'initiative (de se rendre à Taïwan) est extrêmement choquante et les conséquences seront très graves", a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

Cette visite a également entraîné l'ire de la Corée du Nord. "L'ingérence impudente des États-Unis dans les affaires intérieures des autres pays et ses provocations politiques et militaires délibérées sont assurément la cause première de la dégradation de la paix et de la sécurité dans la région", a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l'agence officielle KCNA.

"Taïwan est une partie inséparable de la Chine, et la question de Taïwan concerne les affaires intérieures de la Chine", a poursuivi ce porte-parole, qui a assuré Pékin du "soutien total" de Pyongyang.

"Nous dénonçons avec véhémence toute ingérence d'une force extérieure dans la question de Taïwan, et soutenons pleinement la juste position du gouvernement chinois qui défend résolument la souveraineté du pays et son intégrité territoriale", a-t-il ajouté.

Il s'agit de la première visite officielle à Taiwan d'un président de la Chambre des représentants des États-Unis depuis vingt-cinq ans.

Avec AFP

