Canicule en Chine : restrictions en cascade de l'électricité

Shanghai, la plus grande ville de Chine, éteindra, lundi et mardi, les éclairages de sa célèbre avenue – le Bund –afin d'économiser l'électricité, alors qu'une partie du pays fait face à des pénuries en raison de températures extrêmes.

Le thermomètre s'affole en Chine. Shanghai va éteindre temporairement, lundi 22 août et mardi 23 août, les éclairages décoratifs aux alentours de sa célèbre avenue du Bund, a indiqué la mairie, au moment où une canicule force les autorités à rationner l'électricité.

Plusieurs provinces ont imposé ces derniers jours des restrictions face à la vague de chaleur qui touche le pays et a fait grimper les températures jusqu'à 45 degrés par endroits.

Cette canicule a conduit à une baisse des niveaux des cours d'eau, donc de la production d'énergie hydroélectrique. Une diminution qui met le réseau électrique sous pression alors que les climatiseurs tournent à plein régime.

Températures record

La Chine est touchée cet été par des températures record, des inondations soudaines et des périodes de sécheresse. Des phénomènes qui deviennent plus fréquents en raison du changement climatique, selon des scientifiques.

Pour économiser l'électricité, la mairie de Shanghai a appelé à éteindre les "illuminations décoratives" le long de l'avenue du Bund et de l'autre côté du fleuve Huangpu, dans une partie du quartier de Lujiazui.

L'avenue du Bund est notamment connue pour offrir un point de vue époustouflant sur les gratte-ciel de Lujiazui, illuminés de mille feux le soir avec d'innombrables écrans géants publicitaires voire des faisceaux de lumière.

Mais tout éclairage décoratif et écran vidéo devra être désactivé lundi et mardi, a indiqué le bureau municipal chargé des espaces verts et de l'apparence de la ville.

La vague de chaleur en Chine a fait baisser le niveau du fleuve Yangtsé, la plus importante voie navigable intérieure du pays, dans des proportions sans précédent à certains endroits, selon des données officielles.

Dans la municipalité-province de Chongqing (sud-ouest), où habitent 31 millions de personnes, les centres commerciaux ne pourront provisoirement ouvrir que de 16 h à 21 h afin d'économiser l'électricité, ont annoncé lundi les autorités.

La mesure sera appliquée jusqu'à ce que "la température et la situation de l'offre et de la demande" reviennent à des niveaux acceptables, ont-elles précisé.

Niveau d'urgence maximal

Dans la province voisine du Sichuan (sud-ouest), les autorités ont activé le niveau d'urgence le plus élevé face à la canicule.

Depuis la semaine dernière, le Sichuan rationne l'électricité, avec nombre d'usines et d'entreprises à l'arrêt et des coupures de courant intermittentes pour une partie des habitants.

De grands constructeurs automobiles comme Toyota disposent d'usines dans la province. Elle abrite également de nombreux fabricants de pièces détachées qui jouent un rôle crucial dans les chaînes d'approvisionnement mondiales du secteur automobile.

Les rationnements d'électricité devaient prendre fin samedi, mais elles ont été prolongées jusqu'à jeudi, selon le média chinois Caixin.

Ces difficultés posent un défi au poumon économique de la Chine, car les régions côtières du Jiangsu et du Zhejiang (est) sont alimentées par l'électricité du Sichuan.

