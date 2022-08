Washington et Séoul lancent les plus importants exercices militaires depuis 2018

Un avion militaire sud-coréen, lors d'une cérémonie sur la base aérienne de Daegu, le 1er octobre 2019. © Jeon Heon-kyun/Pool via Reuters

FRANCE 24

Alors que les tensions avec la Corée du Nord sont remontées d'un cran, les États-Unis et la Corée du Sud ont entamé, lundi, leurs plus importantes manœuvres militaires conjointes depuis 2018. Pyongyang considère ces exercices comme une répétition avant une invasion et pourrait en faire un prétexte pour conduire davantage de tests de missiles.