REPORTAGE

Afghanistan : dans une école clandestine pour filles à Kaboul

02:36 Certaines jeunes filles et enseignants courageux de Kaboul et du reste du pays ont décidé d'ignorer les règles des Taliban et de garder les écoles de filles ouvertes en secret. © France 24

Alors que l'école reprend en France et dans d'autres régions du monde, des millions d'Afghanes sont privées de scolarité depuis le retour au pouvoir des Taliban il y a près d'un an. Une interdiction toujours en vigueur dans la plupart des provinces du pays. Mais certaines jeunes filles et enseignants courageux de Kaboul et du reste de l'Afghanistan ont décidé d'ignorer les règles et de garder les écoles de filles ouvertes en secret.