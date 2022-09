En Birmanie, Aung San Suu Kyi condamnée à trois ans de prison supplémentaires

03:01 Des Birmans manifestent à Yangoon pour demander la libération de l'ex-dirigeante destituée, Aung San Suu Kyi, le 8 avril 2021. © Archives AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

L'ancienne dirigeante birmane destituée, Aung San Suu Kyi, a été reconnue coupable de fraude électorale vendredi et condamnée à trois ans de prison avec travaux forcés. La lauréate du prix Nobel et figure de proue de l'opposition en Birmanie à la junte militaire, au pouvoir depuis des décennies, est emprisonnée depuis le coup d'État datant de début 2021, et a déjà été condamnée à plus de 17 ans de prison.