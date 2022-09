En Chine, le bilan du puissant séisme monte à plus de 80 morts

La pluie et les risques de coulées de boue dans la région montagneuse du Sichuan en Chine compliquent le travail des secours, après le tremblement de terre dont le dernier bilan s'élevait, jeudi, désormais à plus de 80 morts. Plus de 270 habitants ont également été blessés et une trentaine est porté disparu, selon la télévision d'État.

Le bilan du puissant séisme qui a frappé en début de semaine le Sud-Ouest de la Chine s'est encore alourdi, jeudi 8 septembre, à au moins 82 morts.

Un tremblement de terre de magnitude 6,6 a frappé, lundi, le canton rural de Luding, dans la province montagneuse du Sichuan, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS).

D'après la télévision d'État CCTV jeudi, 46 personnes sont mortes dans la préfecture autonome tibétaine de Garze, où l'épicentre est situé, et 36 dans le canton voisin de Shimian. Un bilan qui pourrait s'alourdir, puisque plus de 270 habitants ont également été blessés et 35 sont portés disparus, selon la même source.

Des conditions dangereuses pour les sauveteurs

Les services météo prévoient une pluie modérée sur la zone jeudi et vendredi, avec quelques averses localisées. Or "ces précipitations risquent d'entraîner des glissements de terrain et des coulées de boue", ont-ils averti.

Plus de 10 000 sauveteurs - militaires, paramilitaires et pompiers - participent aux opérations de secours ainsi qu'à la prévention de possibles coulées de boue. Pour évacuer les sinistrés, les secouristes ont parfois dû les hisser avec des cordes et des civières pour franchir les rivières de cette zone montagneuse.

Dans les torrents, "les pierres sous l'eau qu'on ne peut pas voir constituent la plus grande menace", a déclaré à CCTV un membre de l'équipe de secours nommé Tan Ke. "On avait de l'eau jusqu'aux genoux et aux cuisses", a-t-il ajouté.

Quelque 22 000 évacuations

Plus de 22 000 personnes ont, pour l'heure, été évacuées et mises à l'abri dans 124 hébergements temporaires, selon le Quotidien du Peuple. Par ailleurs, les quelque 1 800 écoles de la zone ont rouvert normalement mercredi.

Lundi, au moment du séisme, plus de 21 000 élèves et membres du personnel dans le canton de Shimian avaient dû être évacués, selon le journal de référence du Parti communiste chinois au pouvoir.

Des centaines de kilomètres de câbles électriques et optiques ont été endommagés par le séisme. Les communications dans les zones touchées étaient cependant "pratiquement rétablies" jeudi, selon le Quotidien de la Jeunesse de Chine.

Avec AFP

