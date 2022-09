Arménie-Azerbaïdjan : reportage aux côtés d'arméniens enrôlés dans des milices

REPORTAGE

Malgré un cessez-le-feu conclu mercredi soir sous l'égide de la Russie, la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan continue de susciter l'inquiétude. La population arménienne craint que les combats ne reprennent, avec plus d'ampleur. Nombreux sont les civils qui se font enrôler dans des groupes paramilitaires pour aller au front. Reportage.

Le cessez-le-feu conclu mercredi 14 septembre au soir entre Erevan et Bakou tient mais reste fragile, après les affrontements frontaliers meurtriers qui ont opposé en début de semaine les forces des deux ex- républiques soviétiques du Caucase autour de l'enclave du Haut-Karabakh.

En Arménie, le gouvernement du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, est largement critiqué depuis sa défaite dans la guerre du haut Karabakh en 2020, pour ne pas avoir modernisé et renforcé son armée.

Et la tension entre les deux républiques du Caucase continue de susciter l'inquiétude. La population arménienne craint que les combats ne reprennent avec plus d'ampleur.

"Aucune expérience militaire"

Depuis l'offensive azerbaïdjanaise du 13 septembre, les civils arméniens sans aucune formation militaire sont de plus en plus nombreux à vouloir s'entraîner pour défendre leur pays face à l'Azerbaïdjan. La plupart sont encadrés par le plus grand groupe paramilitaire du pays appelé VOMA.

Aram, 18 ans, n'attend qu'une chose : être envoyé au front. "On n'a pas peur. Vous voyez tous ces gens, ils sont prêts. Si je peux, j'y vais tout de suite. Donnez-moi un fusil" explique t-il, ajoutant que la guerre "dure depuis des décennies et ça continuera des décennies. Ça ne finira jamais."

Le groupe de combattant auquel il appartient attend le feu vert du ministère de la défense arménien pour se diriger vers la frontière, où le cessez-le-feu reste fragile.

Vaghenak Vartan, instructeur, se veut prudent. "Nous voulons tester leur capacité à s'opposer à l'ennemi car beaucoup d'entre eux n'ont aucune expérience militaire."

Un cessez-le-feu fragile

Les deux pays, qui se rejettent la responsabilité de ces nouveaux combats, ont prévenu que ces bilans risquaient de s'alourdir.

Depuis des décennies, ils s'opposent, parfois par les armes, au sujet du Haut-Karabakh, une enclave en territoire azerbaïdjanais internationalement reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais peuplée et contrôlée, jusqu'au conflit de 2020, par des Arméniens.

L'Arménie accuse l'Azerbaïdjan d'avoir attaqué et pris des localités jusque sur son territoire, au-delà du Haut-Karabakh, cette semaine. L'Azerbaïdjan affirme pour sa part avoir riposté à des "provocations" arméniennes.

Le cessez-le-feu conclu sous l'égide de Moscou a mis fin aux combats mercredi soir mais la situation à la frontière reste tendue, a dit Nikol Pachinian vendredi.

