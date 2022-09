Les Philippines frappées par le supertyphon Noru, des milliers de personnes évacuées

Un habitant de Manille nage au milieu de fortes vagues alors que le supertyphon Noru s'approche du quartier balnéaire de Tondo, dans la capitale des Philippines, le 25 septembre 2022. © Aaron Favila, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Le supertyphon Noru a commencé à balayer les Philippines dimanche, poussant des milliers de personnes à évacuer leurs maisons et faisant craindre des inondations et des destructions de récoltes. Appelé "Karding" aux Philippines, Noru est le plus puissant typhon enregistré cette année dans le pays.