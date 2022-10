Caucase

Reportage : en Arménie, le spectre d'une invasion azérie pèse jusqu'à Erevan

02:21 Des habitants d'Erevan stockent des vivres dans leurs sous-sols en cas d'attaque de la capitale arménienne. © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Presque deux ans après la guerre au Haut-Karabakh qui s’est soldée par une défaite militaire et plus de 3 000 morts pour l’Arménie, la population n’a toujours pas fait son deuil et observe inquiète le fragile cessez-le-feu qui a été rompu a plusieurs reprises ces deux dernières semaines. Le spectre d’une invasion plus élargie se ressent jusque dans la capitale Erevan, où certains habitants aménagent leurs sous-sols pour en faire des abris. Reportage de Taline Oundjian.