Iran : au nom des femmes, la star de cinéma Taraneh Alidoosti s'affranchit de son voile

L'actrice iranienne Taraneh Alidoosti pose lors d'une séance de portraits en marge de la 75e édition du Festival de Cannes à Cannes, dans le sud de la France, le 26 mai 2022. © Loïc Venance, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La contestation ne faiblit pas en Iran, deux mois après les violences policières qui ont fait plus de 300 morts dans le pays depuis la mort de Mahsa Amini. De plus en plus de célébrités s’engagent sur les réseaux sociaux aux côtés des protestataires à l’instar de l'actrice Taraneh Alidoosti, qui a notamment publié, mercredi, une photo d'elle sans voile.