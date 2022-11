Après les parcs, les femmes afghanes privées de gymnases et de bains publics

Des femmes traversent un marché devant un combattant taliban à Kaboul, le 3 mai 2022. © Ebrahim Noroozi, AP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Déjà privées d'école secondaire, de la plupart des emplois publics dont les parcs et jardins de Kaboul, les femmes, en Afghanistan, ne peuvent désormais plus se rendre dans les gymnases et les bains publics.