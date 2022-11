Sommet du G20 : des négociations "très dures", mais une déclaration adoptée à l'unanimité

Réunis à Bali, en Indonésie, les dirigeants du G20 ont adopté mercredi une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment leurs positions relatives à la guerre en Ukraine. "La plupart" des membres du Groupe des vingt grandes puissances économiques ont "condamné fermement la guerre en Ukraine", dit le texte, laissant entendre que la Russie, qui est membre du groupement, s'est opposée à la formulation.

Publicité Lire la suite

Les dirigeants du G20 ont adopté, mercredi 16 novembre, une déclaration commune à l'issue de leur sommet à Bali, dans laquelle ils disent réitérer leur position sur la guerre en Ukraine.

Le président indonésien Joko Widodo a souligné que les négociations pour la publication d'un communiqué commun avaient été "très difficiles", saluant l'effort des dirigeants des grandes économies mondiales pour obtenir un accord.

Le texte note que la "plupart" des membres du G20, "ont condamné fermement la guerre en Ukraine" et appelle à l'extension d'un accord pour l'exportation des céréales par les ports ukrainiens de la mer Noire qui arrive à expiration le 19 novembre.

Déclaration adoptée à l'unanimité

"Les discussions ont été très très dures, et finalement, tous les dirigeants se sont mis d'accord sur le contenu de la déclaration qui est la condamnation de la guerre en Ukraine", a indiqué Joko Widodo lors de la conférence de presse de clôture. Le conflit engagé en février par la Russie "a provoqué une détresse pour les gens et détérioré les conditions économiques mondiales".

Le paragraphe le plus débattu est celui qui évoque la guerre menée par la Russie en Ukraine. "On a discuté de cela jusqu'à minuit, et finalement la déclaration de Bali a été obtenue par consensus".

"Nous avons convenu que la guerre avait eu un impact sur l'économie mondiale", a-t-il dit. L'économie mondiale ne peut pas prospérer "sans la paix, c'est pourquoi j'ai dit que la guerre devait cesser", a relevé le dirigeant du plus grand pays d'Asie du Sud-Est.

Selon au moins trois sources diplomatiques, la déclaration, qui souligne qu'il existe d'autres points de vue et "différentes évaluations" de la situation et des sanctions, a été adoptée à l'unanimité.

Le texte qualifie également d'"inadmissible" l'utilisation ou la menace d'une utilisation de l'arme nucléaire.

"Il est essentiel de respecter le droit international et le système multilatéral qui préserve la paix et la stabilité. Cela inclut la défense de tous les objectifs et principes gravés dans la Charte des Nations unies", ajoute-t-il.

La formulation du communiqué implique que la Russie a accepté ce diagnostic, alors que Moscou maintient depuis des mois que les crises énergétique et alimentaire sont essentiellement causées par les sanctions occidentales à son égard.

Joko Widodo, qui a accueilli à Bali ce sommet de deux jours assombri par la guerre en Ukraine, a passé le relais à son homologue indien Narendra Modi, dont le pays présidera le G20 l'an prochain. L'Inde garde de solides relations économiques avec Moscou.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne