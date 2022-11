La justice iranienne confirme qu'un rappeur détenu risque la peine de mort

Rappeur engagé, Toomaj Salehi avait vivement critiqué le pouvoir iranien lors d'une interview accordée à la télévision canadienne sur les manifestations qui secouent actuellement son pays. Les autorités ont confirmé, dimanche, que le musicien, qualifié d'"ennemi de Dieu", risquait la peine capitale . Six condamnations à mort ont été prononcées depuis le début du mouvement de protestation le 16 septembre.

Publicité Lire la suite

Un soutien qui pourrait lui coûter la vie. Un rappeur iranien, arrêté fin octobre après avoir exprimé sa sympathie envers les manifestations hostiles au pouvoir en Iran, risque la peine de mort, a confirmé, dimanche 27 novembre, l'Autorité judiciaire.

Les proches de Toomaj Salehi avaient affirmé, samedi, que son procès s'était ouvert le même jour à huis clos sans aucune représentation juridique et qu'il était accusé d'être un "ennemi de Dieu" et de "corruption sur terre", des crimes passibles de la peine capitale en Iran.

"Le procès n'a pas encore eu lieu mais l'acte d'accusation contre Toomaj Salehi a été rédigé et renvoyé" devant les tribunaux d'Ispahan (centre), a déclaré Assadollah Jafari, le chef de l'Autorité judiciaire de la province du même nom, cité par l'agence de la justice Mizan Online.

"Il est accusé de corruption sur terre en répandant des mensonges sur Internet, de propagande contre le système, d'avoir constitué et dirigé des groupes illégaux dans le but de perturber la sécurité en coopérant avec un gouvernement hostile à l'Iran et d'avoir incité à commettre des actes violents", a-t-il ajouté.

"Aveux forcés"

L'Iran est le théâtre d'un mouvement de contestation déclenché le 16 septembre par la mort de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran.

Les autorités dénoncent ces protestations comme des "émeutes" encouragées, selon elles, par l'Occident.

Le 2 novembre, l'agence officielle Irna avait diffusé une vidéo montrant, selon elle, Toomaj Salehi, bandeau sur les yeux, disant avoir "commis une erreur". Des "aveux forcés", ont dénoncé des militants.

Avant son arrestation, le rappeur avait critiqué le pouvoir dans une déclaration à la chaîne canadienne CBC. "Vous avez affaire à une mafia prête à tuer la nation tout entière (...) afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes", disait-il.

La justice a déjà prononcé six condamnations à mort depuis le début des manifestations. Plus de 2 000 personnes ont été inculpées, selon les chiffres officiels.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne