L'ancien président Jiang Zemin, artisan du retour de la Chine sur la scène mondiale, est mort

Arrivé au pouvoir à la suite de la répression de Tiananmen en 1989, l'ancien président chinois Jiang Zemin, est mort mercredi à l'âge de 96 ans. En une dizaine d'années, il aura propulsé la Chine sur la scène internationale.

L'ex-président chinois Jiang Zemin, qui avait dirigé son pays dans une ère de profonds bouleversements de 1989 jusqu'au début des années 2000, est mort mercredi 30 novembre à l'âge de 96 ans, a annoncé l'agence d'État Chine Nouvelle. Il était arrivé au pouvoir au lendemain de la répression des manifestations de la place Tiananmen de Pékin et avait accompagné la transformation de la nation la plus peuplée du monde en une puissance mondiale.

"Jiang Zemin est décédé de leucémie et d'une défaillance de plusieurs organes à Shanghai à 12 h 13 (mercredi) 30 novembre 2022, à l'âge de 96 ans", a annoncé Chine Nouvelle. Les drapeaux seront en berne sur les bâtiments du gouvernement, a indiqué la télévision d'Etat CCTV.

Son décès survient alors que les autorités communistes chinoises sont confrontées depuis plusieurs jours au mouvement de contestation le plus étendu depuis les événements de Tiananmen, contre les restrictions sanitaires anti-Covid et pour davantage de libertés politiques.

Influence dans la vie politique chinoise

Deng Xiaoping l'avait appelé à la tête du Parti communiste chinois en juin 1989, impressionné par la maîtrise avec laquelle Jiang Zemin venait de mettre fin pacifiquement aux manifestations dans sa ville de Shanghai, sans verser le sang comme à Pékin. Après 13 ans à la tête du parti (1989-2002), il deviendra président durant dix ans (1993-2003).

La Chine n'en était alors qu'aux prémices de sa modernisation économique. Lorsque Jiang Zemin a quitté ses fonctions de président en 2003, la Chine était devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), avait remporté l'organisation des Jeux olympiques de Pékin 2008 et était en passe de devenir une superpuissance.

Ingénieur en électricité de formation, amoureux de musique classique et pianiste amateur selon sa biographie officielle, la population aimait à se moquer avec bienveillance de ce dirigeant connu pour son franc-parler, sa démarche étriquée et ses nombreuses expressions faciales. Sans que l'homme ne change rien en apparence à sa personnalité et à son style de travail, ses célèbres lunettes un peu démodées ont fait le tour de la Chine et du monde.

Ancien maire et chef du Parti communiste à Shanghai, Jiang Zemin a continué, avec un cercle de dirigeants proches, d'exercer une influence sur la vie politique chinoise même après sa retraite officielle, selon des analystes.

