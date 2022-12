Les États-Unis pourraient réintroduire des restrictions pour les voyageurs venant de Chine

Des responsables américains ont indiqué ce mardi que le relâchement soudain des mesures anti-Covid en Chine pourrait mener à la propagation de nouveau variants potentiellement dangereux.

Publicité Lire la suite

Les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions d'entrée sur leur territoire aux voyageurs provenant de Chine, où les autorités ont brusquement relâché leurs mesures de lutte contre le Covid-19, ont indiqué mardi 27 décembre des responsables américains.

Les États-Unis "suivent les données scientifiques et les conseils des experts en santé publique, consultent leurs partenaires et envisagent de prendre des mesures similaires (...) pour protéger le peuple américain", ont déclaré ces responsables, sous couvert d'anonymat, citant des préoccupations exprimées par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que des mesures adoptées par le Japon, l'Inde et la Malaisie.

Ces mêmes responsables ont indiqué que la flambée des cas de Covid-19 en Chine ainsi que le manque de données transparentes, notamment les données sur le séquençage du génome, sont une source de préoccupation au sein de la communauté internationale.

(avec AFP)

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne