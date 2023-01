Décès du cardinal australien George Pell, condamné puis acquitté pour pédophilie

Le cardinal George Pell à Sydney le 15 juillet 2008. © Daniel Munoz, Reuters

Le cardinal George Pell, naguère l'un des hommes les plus puissants du Vatican, est décédé mercredi à l'âge de 81 ans. Il avait écopé en 2019 de six ans de prison pour abus sexuels sur mineurs à la fin des années 1990. En 2020, sa condamnation avait été cassée par la Haute Cour australienne, et le prélat avait retrouvé la liberté.