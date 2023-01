Reportage

Nouvel An chinois à Hong Kong : des retrouvailles tant attendues après la fin du "zéro Covid"

01:58 Séparées depuis trois ans à cause des restrictions sanitaires drastiques mises en place par Pékin, les familles chinoises de Hong Kong peuvent enfin retrouver leurs proches. © France 24

Les festivités du Nouvel An débutent dimanche 22 janvier en Chine et, pour la première fois depuis l'apparition du Covid-19, les Chinois du continent et les Hongkongais vont pouvoir le célébrer ensemble. La levée des restrictions sanitaires a permis la réouverture de la frontière. L'occasion de retrouvailles émouvantes pour les familles mais également une opportunité pour certains de recevoir des doses de vaccins ARN, indisponibles en Chine. Reportage à Hong Kong de Lou Kisiela, Antoine Morel et Meredith Chen.