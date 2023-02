La Corée du Sud les États-Unis effectuent d'importantes manœuvres aériennes

© Ministère de la Défense sud-coréen via Reuters

Des exercices militaires conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis ont été organisés mercredi 1er février 2023.

Les armées américaine et sud-coréenne ont tenu mercredi des manœuvres aériennes conjointes de grande ampleur. Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a vivement réagi, déclarant que les États-Unis et leurs alliés flirtaient avec une "ligne rouge extrême".

La Corée du Sud et les États-Unis ont organisé mercredi des manœuvres aériennes conjointes avec notamment un bombardier stratégique américain et des avions de chasse furtifs en réponse aux menaces de la Corée du Nord, a indiqué jeudi 2 février l'agence de presse Yonhap.

Les avions ont survolé la Mer Jaune, située entre la péninsule coréenne et la Chine, lors des premiers exercices de ce genre cette année, a précisé l'agence, citant l'armée sud-coréenne.

Cette démonstration de force intervient après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue sud-coréen ont annoncé une augmentation de ces exercices et une coopération accrue en matière de sécurité.

Un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a réagi en déclarant que les États-Unis "vont déclencher une confrontation totale" avec Pyongyang, selon l'agence de presse nationale KCNA. "La situation militaire et politique dans la péninsule coréenne et dans la région a atteint une ligne rouge extrême du fait d'imprudentes manœuvres militaires de confrontation et d'actes hostiles de la part des États-Unis et de leurs troupes navales", a-t-il ajouté.

Ces manœuvres ont impliqué un bombardier stratégique B-1B, des avions de chasse furtifs F-22 et F-35B de l'armée de l'air américaine et des avions de chasse F-35A de l'armée sud-coréenne.

"Ces exercices aériens combinés démontrent la volonté et la capacité des États-Unis de fournir une dissuasion étendue, forte et crédible contre les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord", a ajouté le ministère de la Défense sud-coréen cité par Yonhap.

Séoul souhaite convaincre son opinion publique, de plus en plus inquiète, de l'engagement de Washington à ses côtés, après une année au cours de laquelle la Corée du Nord s'est proclamée puissance nucléaire "irréversible" et a procédé à un nombre record d'essais de missiles.

Lloyd Austin et le ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-sup, ont convenu "d'étendre et de renforcer le niveau et l'ampleur" des exercices militaires conjoints, à la lumière des "provocations continues" de Pyongyang, y compris une récente incursion de drones, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Toutes les manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud exaspèrent Pyongyang, qui les considère comme la répétition d'une éventuelle invasion et a souvent répondu par des menaces et des exercices de son côté.

Avec AFP et Reuters

