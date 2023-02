Kim Jong-un supervise une grande parade militaire en Corée du Nord

Une grande parade militaire, visant à présenter l'arsenal et les armes les plus avancés du pays, s'est tenue mercredi soir à Pyongyang sous la supervision du dirigeant Kim Jong-un, pour célébrer le 75e anniversaire de la fondation de l'armée de Corée du Nord.

Le dirigeant de la Corée du Nord Kim Jong-un a supervisé une grande parade militaire célébrant le 75e anniversaire de la fondation de l'armée de son pays, a rapporté jeudi 9 février l'agence officielle KCNA.

L'événement, destiné à présenter l'arsenal et les armes les plus avancés du pays, s'est déroulé mercredi soir dans le centre de la capitale Pyongyang, sur la place Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord et grand-père de Kim Jong-un.

Vêtu d'un manteau noir et d'un fedora, une tenue que son aïeul avait l'habitude de porter, Kim Jong-un était accompagné de sa femme Ri Sol Ju et de sa fille Ju Ae, selon des photos de KCNA. D'autres images l'ont montré, flanqué de ses généraux, marcher sur un tapis rouge, inspectant et saluant les rangs de soldats armés de baïonnettes, pendant que des missiles et des troupes défilaient plus loin.

Dotée de l'arme nucléaire, la Corée du Nord organise ce type de parade pour marquer des dates importantes, comme des jours fériés. Pour les observateurs, c'est une occasion de voir à quel stade de progrès militaire en est ce pays reclus, visé par des sanctions interdisant le développement de ses programmes balistiques et nucléaires.

ICBM dernière génération

Une "unité d'opération nucléaire tactique" composée de soldats et de missiles aux "puissantes capacités de dissuasion et de contre-attaque" a aussi été présentée, selon KCNA. Parmi les missiles présentés se trouvait la dernière génération du missile balistique intercontinental (ICBM) nord-coréen, a affirmé cette source.

Ce défilé a mis en lumière la capacité de la Corée du Nord à faire face à ses ennemis "bombe nucléaire pour bombe nucléaire, affrontement pour affrontement !", a ajouté l'agence officielle.

Mercredi soir à 22 h 05 (13 h 05 GMT), des images de satellites commerciaux de la société Maxar Technologies avaient montré un grand drapeau nord-coréen déployé et des milliers de personnes rassemblées sur la place Kim Il-sung.

Cet événement est la quatrième parade nocturne organisée ces dernières années par Pyongyang et elle intervient après que le régime a dit vouloir élargir et intensifier ses manœuvres militaires pour s'assurer d'être prêt en cas de guerre.

En 2022, la Corée du Nord a mené un nombre record de tests d'armements, dont le premier lancement de son missile balistique intercontinental le plus développé. Kim Jong-un a appelé récemment son pays à augmenter de manière "exponentielle" son arsenal militaire avec la production massive d'armes nucléaires tactiques et le développement de nouveaux missiles de riposte nucléaire.

Avec AFP

