HEURE PAR HEURE

En direct : Washington veut un vote de l'ONU pour fournir de l'aide à la Syrie via la Turquie

Un homme se tient au-dessus des décombres de sa maison détruite lors d'un tremblement de terre à Antakya, dans le sud-est de la Turquie. © Bernat Armangue, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Cela fait une semaine que la Turquie et la Syrie ont été victimes de séismes meurtriers qui ont causé la mort de plus de 33 000 personnes. Un bilan encore provisoire. Les États-Unis ont appelé à un vote au Conseil de sécurité de l'ONU afin d'autoriser l'acheminement d'aide onusienne en Syrie via la Turquie par davantage de points frontaliers. Suivez en direct le fil de la journée de ce lundi 13 février.