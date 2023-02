L'état d'urgence déclaré en Nouvelle-Zélande, frappée par un violent cyclone

L'état d'urgence a été déclaré mardi en Nouvelle-Zélande alors que l'archipel est frappé par un violent cyclone. Des inondations et glissements de terrain ont été constatés, et quelque 225 000 personnes sont privées d'électricité.

Le gouvernement néo-zélandais a déclaré, mardi 14 février, l'état d'urgence à travers l'archipel frappé par un violent cyclone qui a privé d'électricité 225 000 personnes et entraîné des inondations et des glissements de terrain.

Des vents violents et d'abondantes précipitations se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi sur l'île du Nord, où vivent plus des trois quarts des cinq millions d'habitants du pays, lors de ce que le Premier ministre Chris Hipkins a qualifié d'"événement météorologique le plus important survenu en Nouvelle-Zélande durant ce siècle".

"Les conséquences sont importantes et sont généralisées", a-t-il déclaré. "La gravité et les dégâts que nous constatons n'ont pas été observés depuis une génération."

Des maisons ont été endommagées par des chutes d'arbres ou envahies par la boue et des détritus. Certains habitants se sont ainsi retrouvés totalement isolés, les routes étant coupées à la suite de glissements de terrain ou d'inondations.

Selon des médias locaux, des personnes ont dû fuir leur domicile à la nage. Certaines ont dû traverser à pied des rues inondées, d'autres ont été contraintes de s'abriter sur place.

Ce cyclone a entraîné des rafales de vent allant jusqu'à 140 km/h, un cumul de précipitations pouvant atteindre 20 cm en 24 heures et des vagues de onze mètres.

Au moins 2 500 personnes ont dû évacuer leur domicile, a rapporté le ministre de la Gestion des urgences, Kieran McAnulty.

Plusieurs zones sont inaccessibles par la route et privées d'électricité ou de télécommunications. Quelque 225 000 personnes n'ont pas accès au courant électrique, selon les fournisseurs d'énergie et le gouvernement.

La route principale qui relie la capitale Wellington à Auckland, la plus grande ville du pays, est fermée.

Des soldats ont été déployés pour aider aux évacuations.

"Catastrophes naturelles en cascade"

"Ce sont des intempéries sans précédent qui ont un énorme impact" dans le nord du pays, a déclaré Kieran McAnulty, avec "des inondations à grande échelle, des glissements de terrain, des routes et d'autres infrastructures endommagées".

C'est la troisième fois seulement que la Nouvelle-Zélande déclare l'état d'urgence, après les attentats de Christchurch en 2019 et l'épidémie de Covid-19 en 2020.

"Il s'agit d'une catastrophe majeure (qui représente) une menace réelle pour la vie des Néo-Zélandais", a prévenu le ministre, ajoutant que l'état d'urgence national était décrété pour sept jours.

Il a précisé que de nouvelles pluies et des vents violents sont attendus mardi, venant compliquer les opérations de secours. "Les services d'urgence travaillent nuit et jour, mais l'instabilité des sols, les eaux de crue et les routes fermées compliquent les choses".

Un pompier est porté disparu et un autre se trouve dans un état critique après l'effondrement d'une maison à West Auckland, selon les services d'incendie et de secours.

Le cyclone a cloué les avions au sol et la compagnie aérienne Air New Zealand a précisé que les déplacements de quelque 35 000 de ses clients internationaux ont été perturbés, avec plus de 600 vols annulés. Les aéroports rouvrent toutefois progressivement.

Le Premier ministre a promis 11,5 millions de dollars néo-zélandais (6,8 millions d'euros) pour les réparations.

Auckland, qui compte 1,6 million d'habitants, se remet à peine des inondations soudaines qui ont fait quatre morts fin janvier et contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile.

Selon l'organisme néo-zélandais de météorologie MetService, l'aéroport d'Auckland a enregistré 48 % de ses précipitations annuelles durant ces 45 derniers jours.

La Nouvelle-Zélande est entrée dans une époque de "catastrophes naturelles en cascade, alimentées par le changement climatique", qui voit les conséquences de phénomènes météorologiques violents et répétés s'accumuler au fil du temps, selon Christine Kenney, spécialiste de la réduction des risques à l'université Massey.

