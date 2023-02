Un missile intercontinental nord-coréen serait tombé au large du Japon, selon Tokyo

Un missile balistique tiré samedi par la Corée du Nord se serait abîmé dans la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon, a déclaré le gouvernement nippon, dénonçant une action "impardonnable" qui "menace la paix et la stabilité du Japon et de la communauté internationale".

La Corée du Nord a tiré, samedi 18 février, un missile balistique, qui est apparemment retombé à l’intérieur de la Zone économique exclusive (ZEE) du Japon. Les autorités japonaises ont affirmé qu’il s’agissait d’un missile intercontinental "de classe ICBM" (intercontinental ballistic missiles).

"Il semble que le missile balistique tiré par la Corée du Nord soit tombé dans la ZEE du Japon, à l'ouest d'Hokkaido", a déclaré le Premier ministre, Fumio Kishida, aux journalistes.

Le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, a ensuite précisé qu'il paraissait s'agir d'un missile balistique intercontinental de classe ICBM ayant volé pendant environ 66 minutes. Le projectile aurait, selon lui, parcouru une distance d'environ 900 km, atteint une altitude maximale de 5 700 km, et semblait être retombé à 18 h 27, heure japonaise soit à 09 h 27 en temps universel.

Une action qui " menace la paix"

Le porte-parole du gouvernement a répondu par l'affirmative à la question d'un journaliste qui demandait si le missile avait suivi une trajectoire "loftée". Hirokazu Matsuno a expliqué que l'éventualité qu'il s'agisse d'un missile à combustible solide allait être analysée.

"Cette série d'actions de la Corée du Nord menace la paix et la stabilité du Japon et de la communauté internationale, et est absolument impardonnable", a ajouté Hirokazu Matsuno, ajoutant que le Japon avait protesté "par la voie diplomatique".

Tokyo "répondra en se coordonnant étroitement avec la communauté internationale, y compris les États-Unis et la Corée du Sud, par le biais de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en cours et du Conseil de sécurité des Nations unies", a encore dit le porte-parole du gouvernement japonais.

le Premier ministre, Fumio Kishida, a expliqué avoir "donné pour instruction (à des responsables nippons) d'informer la population et de vérifier minutieusement la situation en matière de sécurité". "Il s'agit d'une escalade des provocations à l'encontre de la communauté internationale dans son ensemble et, naturellement, nous avons sévèrement protesté", a-t-il ajouté.

En novembre dernier, un autre missile tiré par Pyongyang dans le cadre d'une série de lancements d'une intensité sans précédent, serait également tombé dans la ZEE japonaise, une zone qui s'étend jusqu'à 370 kilomètres de ses côtes.

