Taïwan annonce le renforcement de ses liens militaires avec les États-Unis

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, rencontre le membre du Congrès américain Ro Khanna (D-CA), membre de la commission spéciale sur la Chine de la Chambre des représentants, et d'autres membres de la délégation américaine au bureau présidentiel à Taipei, Taïwan, sur cette photo publiée le 21 février 2023.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a annoncé mardi que l'île allait renforcer ses liens militaires avec les États-Unis pour contrer "l'expansionnisme autoritaire".

Un nouveau rapprochement entre Taïwan et les États-Unis. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a annoncé, mardi 21 février, le renforcement des liens militaires de l'île avec Washington, face à "l'expansionnisme autoritaire".

"Taïwan et les États-Unis continuent de renforcer les échanges militaires", a-t-elle assuré au terme d'une rencontre avec des parlementaires américains en visite dans la capitale de l'île, Taipei.

Elle a souligné que "Taïwan coopérerait encore plus activement avec les États-Unis et d'autres partenaires démocratiques pour faire face à des défis internationaux comme l'expansionnisme autoritaire et le changement climatique".

La présidente taïwanaise n'a toutefois pas précisé ce que comprendraient ces futurs échanges.

Cette visite de cinq jours de parlementaires du Congrès américain intervient après qu'un haut responsable du ministère américain de la Défense, chargé des relations avec la Chine au sein du Pentagone, s'est rendu vendredi à Taïwan, selon le Financial Times.

Pékin, qui revendique l'île démocratique comme faisant partie de son territoire, s'oppose à tout contact officiel entre Taïwan et d'autres pays démocratiques. Ces dernières années, plusieurs voyages officiels de responsables américains ont provoqué l'ire de Pékin.

Avec AFP

