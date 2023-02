Encadré : le document en 12 points de Pékin pour un "règlement politique de la crise ukrainienne"

L'armée ukrainienne près de Soledar, en Ukraine, le 11 janvier 2023. © Clodagh Kilcoyne, Reuters

La Chine a publié, vendredi 24 février – soit un an exactement après l'invasion russe de l'Ukraine –, un document en 12 points pour préciser sa position sur la guerre et se présenter comme un possible médiateur entre Kiev et Moscou. Dans son texte, Pékin s'oppose clairement à tout recours à l'arme nucléaire et appelle à des pourparlers de paix.