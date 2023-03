Recep Tayyip Erdogan maintient les élections présidentielle et législatives le 14 mai

Les élections présidentielle et législatives en Turquie auront bien lieu le 14 mai, a assuré mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, excluant ainsi de facto tout report des scrutins, alors que des doutes subsistaient sur leur tenue à la date prévue après les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé le pays début février.

Publicité Lire la suite

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis fin, mercredi 1er mars, aux spéculations en confirmant la tenue des élections présidentielle et législatives à la date prévue du 14 mai, malgré les séismes du 6 février qui ont dévasté le Sud du pays.

Dénonçant les voix critiques qui se sont élevées contre la gestion des cataclysmes par son gouvernement, le chef de l'État a assuré : "Nous leur apporterons la réponse appropriée le 14 mai".

Candidat à sa propre succession, Recep Tayyip Erdogan exclut ainsi de facto tout report des scrutins, malgré la situation humanitaire dans les régions touchées.

Ce rendez-vous électoral sera crucial pour son avenir personnel et pour celui du pays, qui tente de se relever et a déjà compté plus de 45 000 morts et 105 000 blessés dans onze provinces du Sud et Sud-Est de la Turquie – plus de 50 000 en comptant les morts en Syrie voisine.

Selon Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis vingt ans, d'abord comme Premier ministre, avant de devenir en 2014 le premier président turc directement élu au suffrage universel, 14 millions de personnes ont été affectées par le séisme.

Pluie de critiques

Le chef de l'État, qui a fait l'objet de vives critiques pour la lenteur des opérations de secours a promis de reconstruire rapidement plus de 450 000 logements, assurant que les constructions respecteront les normes antisismiques.

Il avait demandé "pardon", lundi, pour les retards observés des premiers jours dans l'organisation des secours, alors que des dizaines de milliers de personnes étaient prisonnières des décombres.

Il a de nouveau reconnu mercredi devant les parlementaires de son parti, l'AKP (Parti de la justice et du développement), que les opérations de secours avaient été retardées "en raison du chaos et des conditions météorologiques" – la neige notamment.

"Cependant, quelques heures seulement après le tremblement de terre, nos ministres ont contacté les villes touchées et ont commencé à coordonner le travail", a-t-il relevé.

Alliance de l'opposition

Selon l'AFP, les réseaux d'électricité et d'eau potable ont été fortement impactés par les séismes dans la plupart des villes et régions touchées.

Plus de 11 400 répliques ont été enregistrées en Turquie depuis les deux séismes de magnitude 7,8 et 7,6 survenus le 6 février.

Selon les décomptes officiels, près de 2 millions de personnes ont quitté les zones sinistrées, évacuées ou par leurs propres moyens; plus de 31 000 bâtiments se sont effondrés et plus de 170 000 autres ont été sévèrement endommagés et devront être détruits.

Les rescapés ont été installés sous des tentes et dans des conteneurs ou des dortoirs en dur.

Les recherches ont été arrêtées il y a dix jours dans neuf des onze provinces et se poursuivent uniquement dans celles de Karhamanmaras, près de l'épicentre du séisme et de Hatay, la plus touchée, frontalière de la Syrie.

Une délégation de la commission électorale a entamé lundi une visite des zones sinistrées afin d'évaluer la capacité à y organiser le scrutin.

À 69 ans, Recep Tayyip Erdogan qui dirige plus que jamais son pays d'une poigne de plus en plus ferme – en 2017, une révision constitutionnelle a élargi considérablement ses pouvoirsj– affrontera le 14 mai son scrutin le plus périlleux.

L'alliance de l'opposition, qui rassemble six partis aux tendances diverses, devrait décider du nom de son candidat commun jeudi.

Le Parti démocratique des peuples (HDP), formation de gauche pro-kurde, ne fait pas partie de l'alliance.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne