L'actu en dessin : les universités afghanes n'ont rouvert que pour les hommes

Sous le régime taliban, les femmes n'ont pas le droit à l’éducation. Les étudiantes afghanes se sont ainsi vu interdire cette semaine l'accès aux universités, rouvertes après les grandes vacances d’hiver. Une situation dénoncée par de nombreux pays et organismes lors de la Journée internationale du droit des femmes célébrée le 8 mars. Elle offre l’occasion de mettre en avant le combat pour l'émancipation des femmes, de célébrer leurs victoires et de faire entendre leurs revendications.

Les Nations unies ont appelé les Taliban, pour la Journée internationale des femmes, à "immédiatement" mettre fin aux "restrictions draconiennes" prises à l'encontre des droits des femmes en Afghanistan, "pays le plus répressif" au monde dans ce domaine.

"L'Afghanistan sous les Taliban reste le pays le plus répressif au monde en ce qui concerne les droits des femmes", a dénoncé dans un communiqué Rosa Otounbaïeva, cheffe de la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua). "Il a été navrant d'assister à leurs efforts méthodiques, délibérés et systématiques pour écarter les femmes et les filles afghanes de la sphère publique", a-t-elle poursuivi.

Depuis leur arrivée au pouvoir en août 2021, les Taliban ont multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes. L'accès à l'université et à l'école secondaire leur est interdit. Elles ont aussi été exclues de nombreux emplois publics, ou sont payées une misère pour rester à la maison. Elles n'ont pas le droit de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin et doivent se couvrir intégralement lorsqu'elles sortent de chez elles.

La communauté internationale a lié la reconnaissance du régime taliban, et le versement des aides humanitaire et financière dont l'Afghanistan a besoin, au respect par les Taliban des droits humains, en particulier ceux des femmes à être éduquées et à travailler.

Démarche symbolique et inédite, l'Union européenne a adopté, mardi 7 mars, des sanctions contre des individus responsables de violations des droits des femmes dans six pays dont Neda Mohammad Nadeem, en charge de l'enseignement supérieur, alors que les Afghanes n'ont plus le droit d'aller à l'université ou de suivre le secondaire. Pour pouvoir offrir une éducation à leurs filles, de nombreuses familles ont fait le choix de s'exiler au Pakistan. Un pays pourtant loin d’être un lieu d’asile idéal étant donné qu'il n’offre pas de réelles perspectives d’emploi et d’intégration aux réfugiés afghans.

Né en 1970 à Trinidad, à Cuba, Ramsès Morales travaille en tant que graphiste et dessine des caricatures politiques et des illustrations pour la presse internationale. Depuis 2016, il vit en Suisse, travaille en tant qu'illustrateur et peintre indépendant et publie ses dessins dans la presse internationale et la presse nationale à Cuba. En février 2019, il a reçu le 1er prix du World Press Cartoon pour la catégorie Caricature éditoriale.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

