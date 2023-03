À Moscou, Xi et Poutine célèbrent leur relation "spéciale" face aux Occidentaux

Les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, trinquent à la "prospérité" de leurs peuples, le 21 mars 2023, à Moscou. © Pavel Byrkin, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Les présidents chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine, ont mis en scène avec force, mardi à Moscou, leur relation "spéciale" après un sommet au Kremlin qui visait avant tout à démontrer les liens entre la Russie et la Chine, dans un contexte de vives tensions entre ces pays et les Occidentaux.