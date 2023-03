Le Honduras rompt ses relations diplomatiques avec Taïwan et reconnaît Pékin

Le ministre des Affaires étrangères du Honduras, Eduardo Enrique Reina, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, portent un toast après l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays lors d'une cérémonie dans la maison d'hôtes d'État Diaoyutai à Pékin, le 26 mars 2023. © Greg Baker, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

La Chine et le Honduras ont établi dimanche des relations diplomatiques. Un revers régional pour Taïwan qui perd encore un allié et dénonce les "coercitions et intimidations" de Pékin.