En Iran, le rappeur Toomaj Salehi risque toujours la peine de mort

Le rappeur iranien Toomaj Salehi, dont les textes engagés critiquent le pouvoir iranien, a passé plus de 150 jours en prison, où il a subi de nombreuses tortures. Accusé de "corruption de terre", il risque la peine de mort en Iran. Sur France 24, l'artiste Marjane Satrapi, sa cousine Shabnam Khosravi et son avocat Dylan Slama appellent à la mobilisation internationale pour sauver la vie du jeune homme.

Célèbre pour ses chansons engagées et critiques du pouvoir iranien, le rappeur Toomaj Salehi est incarcéré depuis le 31 octobre en Iran, où il risque la peine de mort pour "corruption sur terre" et "collaboration avec les gouvernements étrangers".

Une arrestation qui est intervenue dans un contexte de soulèvement de la population iranienne, un peu plus d’un mois après la mort, le 16 septembre 2022, de Mahsa Amini, une jeune femme arrêtée par la police des mœurs iranienne pour un voile mal porté.

"Il est en isolement depuis 152 jours et il a été sujet à des tortures ", témoigne sa cousine Shabnam Khosravi sur France 24. Arrivée en France dans les années 80, cette franco-iranienne raconte que Toomaj a de multiples fractures qui nécessitent des soins médicaux. Une plainte a été déposée par son avocat Dylan Slama au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU.

Une plainte pour "sauver la vie de ce jeune homme" et aussi relancer la mobilisation internationale, commente l’avocat sur France 24. "Nous pouvons agir de l’extérieur", explique Maître Slama, "à un moment donné, le régime iranien ne pourra plus se permettre de rester sourd et aveugle à ce qui se passe".

Après son arrestation, le régime a fait circuler une vidéo dans laquelle le rappeur iranien s’excuse publiquement. "On a toutes les raisons de penser qu’il peut s’agir d’aveux extorqués", indique son avocat.

"La libération de Toomaj voudrait dire la libération de la parole en Iran"

"Toomaj est le seul rappeur iranien qui parle des classes ouvrières et des défavorisés. Ses textes sont politiques et très beaux. C’est un poète dont les mots n’appellent pas à la violence mais ils appellent au réveil", estime la célèbre auteure de "Persepolis", Marjane Satrapi, qui milite pour la libération de l’artiste. "Il est devenu un symbole pour tout un pays. La libération de Toomaj voudrait dire la libération de la parole en Iran", souligne-t-elle sur France 24.

Pour l’illustratrice, qui vit en France, la mobilisation internationale contre la répression des autorités envers les manifestants n’a pas été sans effet sur les récentes arrestations en Iran. "Seules quatre personnes ont été exécutées [par le régime] parce que la communauté internationale s’est réveillée : au Sénat français, au Parlement allemand… si ça n’avait pas été le cas, on aurait eu des milliers d’exécutions".

