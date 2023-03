Pinar Selek, cible d'une traque judiciaire en Turquie : "Nous luttons de façon très déterminée"

Réfugiée en France depuis quinze ans, la sociologue turque et défenseure des droits humains et des minorités Pinar Selek est rejugée à Istanbul par contumace vendredi. Accusée d'avoir commis un attentat sur un marché de la ville, Il s'agit d'un énième épisode d'une procédure judiciaire qui dure depuis 25 ans.

C’est le cinquième épisode d’un procès apparaissant comme sans fin pour Pinar Selek. La sociologue et écrivaine turque, réfugiée en France depuis quinze ans pour échapper à l'acharnement judiciaire qui la cible dans son pays depuis un quart de siècle, est de nouveau jugée, vendredi 31 mars, à Istanbul.

Féministe, infatigable défenseure des droits humains et des minorités, Pinar Selek suit l'audience depuis le siège de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) à Paris. La LDH, "c’est le lieu symbolique de l’affaire Dreyfus. J’ai voulu faire ce pont entre les deux histoires de mes deux pays", a affirmé Pinar Selek dans une interview accordée à France 24 peu de temps après l'ouverture de l'audience à 11 h GMT.

La chercheuse de 51 ans, arrêtée en 1998 pour ses travaux sur la communauté kurde, a été ensuite accusée de liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, considéré comme organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux) puis d'avoir participé à un "attentat" - en réalité une explosion accidentelle qui avait fait sept morts en 1998 sur le marché aux épices d'Istanbul.

C'est son père, avocat âgé de 93 ans et sa sœur, devenue avocate pour la défendre, qui la représentent en présence d'un imposant comité de soutien. Évoquant sa sœur, Pinar Selek indique, dans son entretien avec France 24, que "c’est elle qui a le gouvernail de toute l’équipe".

"Nous luttons de façon très déterminée"

"Ce procès, qui a commencé avant (l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip) Erdogan et dure depuis 25 ans montre à la fois la continuité du régime répressif et les nouveaux dispositifs de ce régime", a estimé Pinar Selek dans un récent entretien à l'AFP à Nice, dans le sud de la France, où elle enseigne la sociologie depuis 2016.

Après deux ans et demi de prison, maintes fois condamnée et acquittée - en 2006, 2008, 2011 et 2014 - elle ne s'attendait pas à ce que son cas revienne une fois de plus devant la justice. Mais en juin l'année dernière, la Cour suprême a annulé la totalité des acquittements puis un nouveau mandat d'arrêt international a été lancé en janvier, assorti d'un mandat d'emprisonnement immédiat. Ce qui l'a convaincue de ne pas assister à cette énième audience qui s'est ouverte vendredi.

"Cet acharnement politico-judiciaire du pouvoir turc, qui dure depuis 25 ans, s'inscrit dans un contexte de répression inouïe visant toutes les personnes qui défendent la démocratie et l'État de droit" affirme Amnesty International dans un communiqué de soutien à Pinar Selek.

À moins de 50 jours de l'élection présidentielle, à laquelle le président Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, sera de nouveau candidat, la sociologue veut gagner ce procès sans fin, "pour la justice d'abord" dit-elle et "pour les prisonniers en Turquie".

"Si ce procès dure depuis 25 ans, c'est grâce à notre lutte forte" pour la justice, explique Pinar Selek à France 24. Elle ajoute : "Nous luttons vraiment de façon très déterminée".

