L'Iran équipe les lieux publics de caméras pour repérer les femmes non voilées

Des Iraniennes dans une rue de la capitale Téhéran, le 21 septembre 2022. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Afin de faire respecter la charia et d'obliger les femmes à se couvrir les cheveux et à porter des vêtements longs et amples, la police iranienne a annoncé samedi l'installation de caméras dans les lieux publics et sur les axes de circulation.