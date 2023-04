La Chine persiste et lance des exercices militaires dans le détroit de Taïwan

Pékin franchit un pas de plus en organisant des exercices militaire à proximité de Taïwan, dont des entrainements à tirs réels prévus pour lundi. Depuis jeudi, elle accentue la pression militaire sur l'île voisine, avec l'envoi de navires de guerre et d'aéronefs dans le détroit.

Publicité Lire la suite

Les craintes de voir Pékin surenchérir se confirment. L'armée chinoise a lancé, samedi 8 avril, trois jours d'exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Ces tensions avec l'île sont consécutives de la rencontre aux États-Unis de la présidente taiwanaise Tsai Ing-wen avec le président de la Chambre américaine des représentants Kevin McCarthy.

Ces manœuvres "servent de sérieux avertissement contre la collusion entre les forces séparatistes recherchant 'l'indépendance de Taïwan' et les forces extérieures, ainsi que leurs activités provocatrices", a averti dans un communiqué un porte-parole de l'armée chinoise, Shi Yi. Ces entrainements comprennent également des "patrouilles", selon l'armée chinoise.

Leur localisation exacte n'est pas précisée. Hormis des exercices à tirs réels de lundi, qui se tiendront, dans le détroit de Taïwan à proximité des côtes du Fujian (est), la province qui fait face à l'île, ont indiqué les autorités maritimes locales.

>> À Voir aussi : Taïwan : la prochaine Ukraine ?

Ces exercices, qui revêtent une dimension "opérationnelle", sont destinés à démontrer que l'armée chinoise sera prête, "si les provocations s'intensifient", à "régler une fois pour toutes la question de Taïwan", a prévenu l'analyste militaire Song Zhongping.

Depuis jeudi, la Chine accentue la pression militaire sur Taïwan avec l'envoi de navires de guerre et d'aéronefs dans le détroit. Depuis plusieurs jours, la Chine a aussi renforcé la présence de ses garde-côtes dans le détroit pour des patrouilles exceptionnelles.

Taïwan dénonce un "expansionnisme autoritaire" de la Chine

Pour sa part, le ministère de la Défense taïwanais a affirmé samedi à la mi-journée avoir détecté huit navires de guerre et 42 avions de chasse chinois autour de l'île. Vingt-neuf avions ont dépassé la ligne médiane qui sépare la Chine de Taïwan, a-t-on précisé de même source.

Les manœuvres chinoises font suite à la visite cette semaine de Mme Tsai aux États-Unis, où elle a rencontré mercredi Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants. Pékin avait dans la foulée promis des "mesures fermes et énergiques" en représailles.

Taipei a estimé que ces manœuvres menacent la "stabilité et la sécurité" dans la région Asie-Pacifique. Sa présidente, Tsai Ing-wen, a dénoncé samedi un "expansionnisme autoritaire" de la part de la Chine et assuré que le territoire "continuerait à travailler avec les États-Unis et d'autres pays (...) pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie".

Ces exercices militaires interviennent au lendemain d'une visite d'État en Chine d'Emmanuel Macron, au cours de laquelle la question de Taïwan a été évoquée avec le président chinois Xi Jinping. "La conversation a été dense et franche" à ce sujet, a indiqué vendredi l'Elysée.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne