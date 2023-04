Corée du Nord : Kim Jong-un appelle à renforcer les capacités en matière de dissuasion

Kim Jong-un a assisté lundi 10 avril 2023 à une réunion de la Commission militaire centrale. AFP - STR

FRANCE 24

Lors d'une réunion lundi, le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné le renforcement des capacités de son pays en matière de dissuasion, "de plus en plus vite" et d'une manière "plus concrète et offensive" face aux États-Unis et à la Corée du Sud.