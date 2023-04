Birmanie : la junte frappe un village dans un raid aérien, des dizaines de morts recensés

L'armée birmane a reconnu, mercredi, avoir commandité un raid aérien contre un village dans une zone tenue par les rebelles qui aurait fait des dizaines de morts. Les Nations unies, Berlin et Washington ont condamné cette nouvelle attaque.

Publicité Lire la suite

Une dizaine de personnes ont été tuées, mardi 11 avril, dans le centre de la Birmanie dans une frappe aérienne menée par la junte birmane contre un rassemblement d'opposants à la junte.

"Il y avait une cérémonie d'ouverture d'un bureau de la Force de défense du peuple... (mardi) matin vers 8 heures dans le village de Pazi Gyi. Nous avons attaqué cet endroit", a affrmé le porte-parole de la junte, Zaw Min Tun, dans la nuit de mardi à mercredi.

Citant des habitants de la région de Sagaing, l'antenne locale de la BBC, Radio Free Asia (RFA) et le site d'information Irrawaddy ont rapporté qu'entre 50 et 100 personnes, dont des civils, ont péri dans l'attaque.

La région de Sagaing, proche de Mandalay, la deuxième ville du pays, oppose une farouche résistance à la junte, et d'intenses combats s'y déroulent depuis des mois.

Une attaque condamnée

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette attaque et demandé à ce que les responsables soient traduits devant la justice, a déclaré son porte-parole, réitérant son appel à ce que l'armée "mette un terme à sa campagne de violence contre la population birmane à travers le pays".

Auparavant, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Turk, s'était dit "horrifié" après cette attaque, attribuée à la junte. "Il semble que des enfants qui dansaient, ainsi que d'autres civils, lors de la cérémonie d'ouverture d'un centre du village de Pazi Gyi, dans le district de Kanbalu, fassent partie des victimes", a-t-il déploré.

Il a décrit comment "un hélicoptère de combat aurait ensuite tiré sur ceux qui fuyaient la salle", puis il a fait état d'informations selon lesquelles une centaine de villageois auraient été tués dans ces frappes tôt mardi matin dans la région de Sagaing.

Washington s'est dit également "profondément préoccupé" par ces attaques, qui "soulignent une fois de plus le mépris du régime pour la vie humaine et sa responsabilité dans la terrible crise politique et humanitaire qui sévit en Birmanie depuis le coup d'État de février 2021", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Département d'État, Vedant Patel.

"Les États-Unis appellent le régime birman à cesser ces violences atroces, à permettre un accès humanitaire sans entrave et à respecter les véritables aspirations démocratiques et inclusives du peuple birman", a-t-il ajouté.

Dans un tweet, le ministère allemand des Affaires étrangères a également condamné le raid aérien. "Nos pensées vont aux victimes et aux familles. Nous exigeons que le régime cesse toute violence contre la population immédiatement", a ajouté le texte.

Le Gouvernement d'unité nationale (NUG), un organe fondé par d'anciens députés du parti d'Aung San Suu Kyi pour beaucoup en exil et qui fédère un parti de l'opposition à la junte, a dénoncé un "nouvel exemple de l'usage aveugle de la force extrême contre des civils innocents".

La junte dément

La Birmanie est en crise depuis le coup d'État de février 2021, des milices ethniques et des groupes de résistance menant des attaques pour contester la prise de pouvoir de l'armée, laquelle répond par des frappes aériennes et des opérations avec armes lourdes.

Un membre d'une milice locale opposée à la junte, les Forces de défense de la population (PDF), a déclaré à Reuters que des avions de chasse ont ciblé une cérémonie marquant l'ouverture de locaux des PDF. S'exprimant sous couvert d'anonymat, il a ajouté que le bilan était pour l'heure toujours inconnu, alors que toutes les victimes n'avaient pas encore été retrouvées.

La junte, visée par des sanctions occidentales, nie commettre des atrocités contre les civils et assure combattre des "terroristes" déterminés selon elle à déstabiliser le pays.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne