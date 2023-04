Après un entretien entre Emmanuel Macron et Joe Biden, les communiqués diffèrent sur Taïwan

Emmanuel Macron et Joe Biden à Washington le 1er décembre 2022.

Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus jeudi par téléphone, dix jours après les commentaires décriés de ce dernier sur la crise à Taïwan. Dans son communiqué rendant compte de la conversation, l'Élysée n'a fait aucune mention directe du sujet, tandis que la Maison Blanche a rapporté que les deux dirigeants ont "réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan".

Emmanuel Macron s'est entretenu jeudi 20 avril par téléphone avec le président américain Joe Biden, ont rapporté l'Élysée et la Maison Blanche, dont les communiqués distincts diffèrent à propos de Taïwan, dix jours après des commentaires du président français décriés par ses alliés occidentaux.

Dans une interview publiée par Politico et Les Échos, Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe n'avait aucun intérêt à une accélération de la crise autour de Taïwan et devait poursuivre une stratégie d'autonomie stratégique par rapport aux États-Unis et à la Chine pour devenir un "troisième pôle".

Ces propos ont été effectués au terme d'une visite en Chine initialement destinée à afficher l'unité de l'Union européenne face à Pékin, la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen ayant accompagné Emmanuel Macron, mais qui a au final illustré les divergences au sein de l'UE et énervé Washington.

Rendant compte de l'entretien entre Emmanuel Macron et Joe Biden, l'Élysée n'a fait aucune mention directe de Taïwan dans son communiqué, déclarant simplement que France et États-Unis étaient tous deux désireux de "soutenir le droit international, dont la liberté de navigation, dans la région Indo-Pacifique".

Le communiqué de la Maison Blanche tranche avec celui de la présidence française, rapportant que les deux dirigeants ont "réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan".

Irritation

Si la plupart des commentaires effectués plus tôt ce mois-ci par Emmanuel Macron n'étaient pas inédits, le fait qu'ils soient survenus alors que la Chine menait des exercices militaires autour de Taïwan et le ton adopté par le président français ont agacé plusieurs pays d'Europe de l'Est.

Nombre de gouvernements du flanc oriental de l'UE sont très attachés à leurs liens avec les États-Unis, encore davantage avec le rôle essentiel joué par Washington pour aider l'Ukraine depuis le début de l'offensive lancée l'an dernier par la Russie.

Les Occidentaux ont aussi été irrités par l'absence d'appel au maintien du statu quo dans la région lors de la visite d'Emmanuel Macron en Chine, laquelle considère Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron.

Si des diplomates français ont tenté de minimiser les propos d'Emmanuel Macron et de limiter les dégâts, le fait que l'Élysée ne mentionne pas explicitement Taïwan dans le communiqué publié jeudi est à même de provoquer de nouvelles vagues.

La présidence française a indiqué qu'Emmanuel Macron a présenté à Joe Biden les "résultats obtenus" lors de son déplacement en Chine, sans donner davantage de précisions. Dans son communiqué, contrairement à celui de la Maison Blanche, l'Élysée a déclaré par ailleurs que la Chine avait un rôle à jouer pour contribuer à moyen terme à la fin du conflit ukrainien.

Avec Reuters

