Journée spéciale sur France 24

Le calvaire des Afghanes : sous le régime des Taliban, le recul des droits et des libertés

01:40 Des femmes afghanes vêtues et des écolières dans le district de Fayzabad, dans la province de Badakhshan, le 26 mars 2023. © AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Sonia GHEZALI 2 mn

Au pouvoir depuis plus d'un an et demi, les Taliban n'ont cessé de multiplier, au fil des mois, les lois restreignant les droits des femmes en Afghanistan. Après avoir été exclues de l'espace public, les Afghanes n’ont désormais plus accès à l’éducation après le collège. Les Taliban leur ont aussi interdit de travailler pour les ONG et l'ONU. France 24 revient sur le sujet avec ses invités du jour et dans une série de reportages.