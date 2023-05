Haut-Karabakh : un accord est "en vue" entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, selon Washington

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, qui a parrainé des discussions entamées lundi entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet de l'enclave disputée du Haut-Karabach, s'est montré optimiste jeudi, affirmant qu'un accord était "à portée de main". De leur côté, Bakou et Erevan ont fait état d'"avancées" tout en indiquant que "les positions sur des questions clés restent divergentes".

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont rapprochés jeudi 4 mai d'un accord de paix à propos de l'enclave disputée du Haut-Karabakh, objet de deux guerres, sans pour autant y être parvenus malgré quatre jours d'intenses discussions sous les auspices des États-Unis.

"Les deux parties ont abordé des sujets très difficiles ces derniers jours et elles ont accompli des progrès tangibles vers un accord de paix durable", a affirmé le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, en clôture des discussions. "J'espère qu'elles ressentent, et je crois que oui, qu'un accord est en vue, à portée de main", a-t-il ajouté en soulignant que "le rythme des négociations et les fondations posées" laissent envisager de conclure un accord de paix ultérieurement. "Le dernier kilomètre d'un marathon est toujours le plus difficile. On le sait tous", a-t-il encore dit en promettant le soutien continu des États-Unis pour "franchir la ligne d'arrivée".

Aucun détail n'a filtré sur les points d'achoppement ni sur le déroulé au quotidien des discussions tenues à l'écart de la presse dans un centre de conférences près de la capitale fédérale.

Dans des communiqués distincts mais identiques, les ministères azerbaïdjanais et arménien des Affaires étrangères ont évoqué des "avancées" tout en indiquant que "les positions sur des questions clés restent divergentes". "Les parties acceptent de poursuivre les discussions", ont-ils ajouté.

Dans son propre communiqué, Antony Blinken a dit que les deux parties avaient "accepté en principe certains termes" et disposaient d'une "meilleure compréhension des positions de l'autre". Il a souligné avoir proposé aux "ministres de retourner dans leurs capitales pour y partager avec leurs gouvernements la perspective qu'avec un peu plus de bonne volonté, de flexibilité et de compromis, un accord est à portée de main".

Corridor de Latchine

Les deux pays du Caucase se sont affrontés lors de deux guerres au début des années 1990 et en 2020 pour le contrôle du Haut-Karabakh, une région montagneuse majoritairement peuplée d'Arméniens qui a fait sécession de l'Azerbaïdjan il y a plus de trois décennies.

Les tensions, déjà vives, ont redoublé lorsque Bakou a annoncé le 23 avril avoir installé un premier point de contrôle routier à l'entrée du corridor de Latchine, seul axe reliant l'Arménie à l'enclave séparatiste, déjà soumise à un blocus de plusieurs mois qui a provoqué des pénuries et coupures de courant.

Antony Blinken, qui a parrainé les discussions entamées lundi, s'exprimait lors d'une "session de clôture" des négociations en présence des chefs de la diplomatie des deux pays, l'Arménien Ararat Mirzoyan et l'Azerbaïdjanais Djeyhoun Baïramov.

Le conseiller du président Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan, avait déjà évoqué des "progrès" mercredi soir dans un tweet et dit "encourager la poursuite du dialogue" à l'issue d'une rencontre à la Maison Blanche avec les deux ministres.

Les négociations portent spécifiquement sur "un accord de normalisation des relations" entre les deux pays, plutôt qu'un traité de paix formel.

À l'issue d'une courte guerre qui a vu à l'automne 2020 l'Azerbaïdjan reprendre des territoires de cette région, Bakou et Erevan ont signé un cessez-le-feu promu par Moscou. Depuis, des soldats russes de maintien de la paix sont stationnés au Haut-Karabakh, mais l'Arménie se plaint depuis plusieurs mois de leur inefficacité.

