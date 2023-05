Génération Erdogan : "Erdogan va gagner au premier tour"

Présidentielle turque

De notre envoyée spéciale en Turquie – Ils ont 20 ans à peine et s’apprêtent à voter pour la première fois de leur vie. Biberonnés à la politique de Recep Tayyip Erdogan, ces 5,2 millions de jeunes turcs pourraient faire basculer l’avenir du pays lors des élections du 14 mai. France 24 est allé à leur rencontre. (1/2)

On les surnomme la génération Z. Ils n’ont connu qu’un seul président : Recep Tayyip Erdogan.

Si certains espèrent un changement à la tête de la Turquie, d’autres rêvent de voir le réis et son Parti de la justice et du développement (AKP) rempiler pour 20 ans.

Le président-candidat se présente comme le héraut d’une Turquie devenue superpuissance mondiale. Une Turquie crainte et respectée. Recep Tayyip Erdogan sait jouer sur la fibre nationaliste, le ressentiment occidental, notamment chez les jeunes Turcs.

"Dans une partie de la jeunesse, il y a le ressentiment occidental qu’Erdogan utilise beaucoup : les Occidentaux nous méprisent, ils ne nous accordent pas de visas", analyse Ahmet Insel, politologue et éditeur turc. "Il mobilise l’identité religieuse, l’identité turque sunnite".

Une fibre nationaliste que l’on retrouve nettement chez Abdulkadir, Yusuf et Zeynep Sude.

Abdulkadir Ciftçi, 19 ans, Adiyaman, sud-est de la Turquie

Abdulkadir Ciftçi, 19 ans, Adiyaman, Turquie © Assiya Hamza

On lui donnerait le bon dieu sans confession. Assis derrière le bureau de son père, dans sa boutique d’Adiyaman, dans le sud de la Turquie, Abdulkadir affiche une assurance qui en ferait pâlir plus d’un. Du haut de ses 19 ans, le lycéen rêve d’une carrière dans la justice.

"Depuis que je suis tout petit, je rêve d’étudier le droit. Je voulais devenir avocat, avoir mon cabinet. Aujourd’hui, je veux devenir procureur, Inch Allah. Je veux rendre la justice. En Turquie, la justice existe. Les administrations publiques travaillent à la faire progresser. Il y a 20 ans, il y avait une séparation entre les Turcs et les Kurdes. Aujourd'hui, elle n’existe plus. Je peux chanter en kurde dans la rue Istiqlal à Istanbul sans qu’on vienne me le reprocher.

Je suis très intéressé par cette élection car je dois garantir mon avenir. Que ce soit un parti ou l’autre, je voterai celui qui remettra la production à l’honneur. Nous fabriquons nos voitures, nos drones, nous avons notre agriculture. Je veux que les gens vivent mieux.

La Turquie a connu son âge d’or avec Erdogan, la seconde après l’Empire ottoman. Il a construit des ponts, des immeubles. Il a permis aux gens de vivre en paix. Même si cela va un peu moins bien aujourd’hui – je ne sais pas pourquoi – je veux que la Turquie retrouve sa force, comme sous l’Empire Ottoman. Je veux que le turc devienne une langue universelle."

Usuf, 18 ans, Gaziantep, sud-est de la Turquie

Usuf, 18 ans, Gaziantep, sud-est de la Turquie © Assiya Hamza

Il arbore fièrement le badge de l’AKP sur son blouson. Usuf est un supporter, un vrai, de Recep Tayyip Erdogan. Pour aider le président à renouveler son mandat à la tête de la Turquie, il n'a pas hésité à s’engager comme bénévole à la permanence du parti islamo-conservateur pour distribuer tracts, nourriture et dons en tous genres.

"Je suis intéressé par la politique depuis que je suis tout petit. En Turquie, elle est partout : dans la rue, les cafés, à la maison... Pour moi, c’est un honneur de travailler ici. Je veux devenir homme politique.

Erdogan va gagner au premier tour. Regardez tout ce qu’il a fait de bien pour ce pays. Nous avons du pétrole, du gaz, nos avions, nos voitures. Nous sommes forts. Personne ne peut nous dépasser ! Il nous représente bien, il représente l’Empire ottoman.

Tout le monde peut critiquer, personne n’est parfait. Mais c’est notre chef et son chef est le prophète, Sala Allah alayhi wa salam (que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui et sa famille).

Je ne vois aucun autre leader dans ce pays. Inch Allah, cette élection va marquer le début d’une nouvelle ère pour la Turquie."

Zeynep Sude Canakçioglu, 19 ans, Istanbul

Zeynep Sude Canakçioglu, 19 ans, Istanbul © Assiya Hamza

Coupe courte, veste de tailleur et regard qui pétille. Zeynep est étudiante en assurance à Istanbul. Elle affiche un large sourire lorsqu’elle évoque son soutien au président Erdogan.

"C’est ma première élection et j’ai hâte d’y participer comme tous les jeunes. Je suis heureuse de vivre en Turquie. Je suis libre et même si tout n’est pas toujours simple, j’ai beaucoup de rêves.

La seule chose à laquelle je pense pour l’instant, c'est à mon avenir. Je me demande ce qui se passera après les élections et quelle sera ma carrière. La seule chose qui compte pour les jeunes.

Mon candidat est Recep Tayyip Erdogan. Je vais voter pour lui parce qu’il accorde beaucoup d’importance à la jeunesse. Il se soucie de notre avenir. Je crois aussi en l’héritage d’Ataturk et la voie qu’il a tracée pour nous.

En tant que jeune turque, j'accorde de l'importance à mon pays et à ma nationalité. Je ne veux pas voter pour ceux (sous-entendu l'opposition) qui serrent la main des ennemis de l'État (HDP et PKK) et de l'armée. C’est inacceptable. Beaucoup de personnes sont ingrates. Elles devraient reconnaître les progrès réalisés depuis 20 ans.

Je pense qu’il va gagner cette élection au premier tour. Nous avons eu 20 ans, j’espère que nous en aurons 20 de plus. Inch Allah."

