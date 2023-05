🔴 En direct : suivez les résultats des élections présidentielle et législatives en Turquie

liveblog

Un homme devant des panneaux d'affichage de la campagne √©lectorale o√Ļ l'on peut voir Recep Tayyip Erdogan, √† gauche, et le chef du parti CHP Kemal Kilicdaroglu √† Istanbul, en Turquie, le 5 mai 2023.

Les Turcs ont voté dimanche pour le premier tour d'une présidentielle qui pourrait mettre fin à 20 ans de règne de Recep Tayyip Erdogan. L'élection est déterminante pour savoir non seulement qui dirigera la Turquie, membre de l'Otan, mais aussi quelle sera l'orientation politique et économique de ce pays de 85 millions d'habitants. Suivez le résultat des scrutins sur notre liveblog. 

La Turquie va-t-elle mettre fin au r√®gne de Recep Erdogan qui dirige le pays depuis 20 ans¬†?¬†Un si√®cle apr√®s la fondation de la R√©publique, les Turcs se sont rendus aux urnes, dimanche 14 mai,¬†pour √©lire un nouveau pr√©sident et renouveler le Parlement. Le r√©sultat de ces √©lections historiques s'av√®re d√©terminant pour l'avenir de ce pays,¬†membre de l'Otan, et conna√ģtre l'orientation politique et √©conomique de cet √Čtat de 85 millions d'habitants. Suivez sur notre liveblog les r√©sultats de ces √©lections dont le score est annonc√© serr√©.¬†

Les quelque 200 000 bureaux de vote de Turquie ont fermé dimanche à 17 h locales (14 h GMT) après avoir accueilli sans incident notable depuis 8 h une foule d'électeurs, appelés à élire le treizième président de la République et à renouveler le Parlement.

¬†Arriv√© √† la mi-journ√©e dans son bureau de vote d'√úsk√ľdar, quartier conservateur sur la rive asiatique d'Istanbul, Recep Tayyip Erdogan a souhait√© "un avenir profitable au pays et √† la d√©mocratie turque", soulignant "l'enthousiasme des √©lecteurs" en particulier dans les zones affect√©es par le s√©isme du 6 f√©vrier qui a fait au moins 50¬†000 morts. Apparu les traits fatigu√©s, il n'a pas fait le moindre pronostic sur les r√©sultats, attendus dans la soir√©e.¬†

 Peu auparavant, le principal candidat de l'opposition Kemal Kilicdaroglu, chef du CHP, a déposé son bulletin à Ankara. "La démocratie nous a manqué", a déclaré le social-démocrate tout sourire. "Vous verrez, le printemps va revenir dans ce pays, si Dieu le veut, et il durera pour toujours", a-t-il ajouté en reprenant un de ses slogans de campagne.

Les premières estimations sont attendues vers 20 h. 

 

 

