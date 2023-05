Élections en Turquie

Face à face Erdogan et Kiliçdaroglu : ce qu'il faut retenir des élections en Turquie

Des agents électoraux procède au comptage des bulletins dans un bureau de vote à Istanbul, le 14 mai 2023, après la fermeture des bureaux de vote pour les élections présidentielle et parlementaires en Turquie. © Ozan Kose, AFP

Texte par : Assiya HAMZA 4 mn

Au lendemain des élections présidentielle et législatives en Turquie, les résultats définitifs se font toujours attendre. Recep Tayyip Erdogan est crédité de 49,37 % des suffrages, contre 44,99 % pour Kemal Kiliçdaroglu selon des résultats encore partiels. Si un second tour se profile bel et bien le 28 mai, les deux candidats se disent sereins. Voici ce qu'il faut retenir de cette nuit électorale.