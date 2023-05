Nouvelle-Zélande : l'incendie d'une auberge à Wellington fait plusieurs morts

Les pompiers sur les lieux de l'incendie d'une auberge à Wellington, le 16 mai 2023. © Ben McKay, AP

Une auberge hébergeant des travailleurs et personnes défavorisées a pris feu mardi dans la capitale néo-zélandaise, causant la mort d'au moins six personnes. La cause de l'incendie reste pour le moment inexpliquée et le bilan pourrait s'alourdir.