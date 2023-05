REPORTAGE

Les réfugiés syriens, victimes collatérales de la campagne électorale turque

02:06 Réfugiés syriens à Gaziantep, dans le sud de la Turquie. © Capture d'écran, France 24

Alors que se tiennent des élections présidentielle et législatives en Turquie, l'immigration est devenue un enjeu central de la campagne. Le discours se durcit contre les étrangers et en premier lieu les Syriens. Le pays en accueille officiellement près de 4 millions. Nos correspondants se sont rendus à Gaziantep, dans le sud, où près d'un habitant sur quatre est Syrien. Reportage de Ludovic de Foucaud, Shona Bhattacharyya et Hussein Asad.