En Turquie, une fin de campagne amère avant le second tour de la présidentielle

Le second tour de l’élection présidentielle turque, opposant Recep Tayyip Erdogan et Kemal Kilicdaroglu, se déroulera dimanche, après une fin de campagne marquée par la question migratoire et la présence dans le pays de millions de Syriens ayant fui la guerre.

02:01 Le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'un meeting de campagne à Ankara, avant le second tour de la présidentielle, le 24 mai 2023. © Présidence turque, AFP

Texte par : FRANCE 24